2022-03-24

De 10h à 17h. Installation artistique faite par tous autour de la terre. Adultes, enfants, venez accrocher votre réalisation format A4 sur les fils de la Grande Lessive sur le thème : Ombre(s) portée(s). Toutes techniques: dessin, peinture, collage, photographie, montage numérique. A 15h, animation par la chorale La clé des chants Évènement organisé dans le respect du protocole sanitaire, annulation en cas de pluie. Plus d'informations : Association APIQ (Artistes de la Presqu'île de Quiberon) 06 31 47 05 77 – contact@apiq-quiberon.fr – http://www.lagrandelessive.net

