La Grande lessive dans les Monts du Lyonnais Communauté de communes des Monts du Lyonnais, 24 mars 2022, Pomeys.

La Grande lessive dans les Monts du Lyonnais

Communauté de communes des Monts du Lyonnais, le jeudi 24 mars à 08:00

Le 24 mars 2022, les Monts du lyonnais fêtent la Grande lessive ! Cet évènement d’une ampleur internationale (121 pays et 12 millions de participants) organise cette année sa 31ème édition autour du thème des « Ombre(s) portée(s) ». La Grande lessive est un atelier collectif géant appelant chaque personne à participer à la création d’une œuvre au format A4 (dessin, peinture, image numérique, collage, etc.) et à la faire suspendre sur un fil d’étendage installé par une structure de proximité telles que les bibliothèques, les écoles ou encore les associations locales, à l’extérieur ou à l’intérieur. Cette installation éphémère ne dure qu’une journée et est ouverte à tous sans distinction de genres, âges, conditions sociales et lieu d’habitation. Ce projet coopératif a pour but de stimuler la créativité individuelle et de l’intégrer dans une œuvre artistique collective tout en favorisant la cohésion sociale. Des « Ombre(s) portée(s) » ? C’est le thème de cette nouvelle édition. Il s’agit de l’ombre qu’un corps projette sur une surface. Du tracé de l’ombre ou son imitation par un moyen artistique. Entre mystère, étrangeté, inquiétude, beauté ou fascination, de multiples émotions naissent de l’observation des ombres. Seul, en famille ou avec des amis, quelles ombres allez-vous saisir le 24 mars prochain ?

La Grande lessive dans les Monts du Lyonnais

Communauté de communes des Monts du Lyonnais 790 Allée de Pluvy – 69590 – Pomeys Pomeys Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T08:00:00 2022-03-24T18:00:00