La Grande Lessive route du Chassaing Chard, jeudi 21 mars 2024.

La Grande Lessive route du Chassaing Chard Creuse

LA GRANDE LESSIVE est une installation artistique éphémère, qui ne dure qu’une seule journée, et qui a lieu le même jour dans le monde entier. Elle est ouverte à tous et gratuite. Cette année, le thème en est les jardins.

Tout le monde peut participer en présentant sous format A4 des dessins, des peintures, des photographies, des images numériques, des collages, des poésies visuelles mais aussi des tricots, des dentelles, chacun est libre de choisir le support de son choix. Les réalisations sont présentées en plein air sur des étendages et fixées à l’aide d’épingles à linge.

THEMATIQUE « Faire des bulles » -> https://www.lagrandelessive.net/

En partenariat avec les Amis du Château de la Mothe de Mérinchal. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

route du Chassaing Préau

Chard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement La Grande Lessive Chard a été mis à jour le 2024-03-12 par Creuse Tourisme