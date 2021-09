Billom Billom Billom, Puy-de-Dôme La grande kermesse du futur Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

La grande kermesse du futur Billom, 18 septembre 2021, Billom. La grande kermesse du futur 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 18:00:00 Rue du collège La Perm, ancien collège de Billom

Billom Puy-de-Dôme Billom EUR 1 Dans le cadre des Journées du Patrimoine, des attractions ludiques pour les petits et les grands avec un bal costumé, tous cela sur le thème du futur laperm@mailo.com +33 6 01 79 25 22 dernière mise à jour : 2021-09-04 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

