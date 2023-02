La grande joute : mêlée générale – La Faltazi Fabrique à Impros (La), 18 mars 2023, Nantes.

2023-03-18

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique première partie : 8 euros Profitez d’un tarif préférentiel en assistant aux deux spectacles de la soirée, ainsi que d’une délicieuse soupe chaude et de bon pain frais qui seront distribués gratuitement entre les deux représentations.

Oyez oyez, voyageurs et voyageuses, venez assister à la Grande Joute du royaume de Faltazi ! En ce moment même, les plus grands noms du royaume de Faltazi font route vers la Fabrique à Impros. Au crépuscule du samedi 18 mars, ces dames et sieurs seront huit à fouler la scène pour revendiquer la couronne ! Au programme, une véritable soirée-spectacle en deux parties : – 18h30-20h : Mêlée générale (phase préliminaire) Les jouteuses et jouteurs seront mis à l’épreuve et devront user de leurs talents d’improvisation pour s’octroyer les grâces du public et gagner des légumes. À l’issue de ce premier spectacle, un classement sera dressé en fonction de celui ou celle qui aura de quoi faire la meilleure soupe. Ces résultats détermineront l’arrangement des quarts de finale de la deuxième partie de soirée. – 21h-23h : Duels pour la gloire (phase finale)C’est l’heure du grand final ! Qui accédera au trône ? La Faltazi retient son souffle et ne pourra respirer qu’à la fin des sept duels pour la gloire ! Une succession d’affrontements en 1 contre 1 jusqu’au bout de la nuit, jusqu’à l’épuisement des improvisatrices et improvisateurs, et jusqu’à la gloire. Création originale proposée par La Faltazi.

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/