La grande journée du Primtemps de l’Arribèra Saint-Pé-de-Léren, samedi 13 avril 2024.

Le programme de la grande journée du Primtemps de l’Arribèra est riche d’événements

De 9 h à 16 h stages de chant (avec Fanny Châtelain) , stage de danse de bal (avec les chancaires) et ateliers de fabrication de géants (avec Will de la Compagnie GéantVie).

A partir de 21h débute la nuit des spectacles et bals avec Cocanha, Batèsta Hartbrut et Man Encatada. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:30:00

fin : 2024-04-13

Salle communale

Saint-Pé-de-Léren 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chancaires@gmail.com

