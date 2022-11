La Grande Journée des enfants dans les cinémas Gaumont et Pathé Catégorie d’évènement: île de France

La Grande Journée des enfants dans les cinémas Gaumont et Pathé, 4 décembre 2022, . Le dimanche 04 décembre 2022

de 10h00 à 20h00

. payant

Découvrez une journée riche en émotions pour cette nouvelle édition de La Grande Journée des Enfants… Pour cette nouvelle édition, deux avant-premières et un film mythique à faire (re)découvrir à toute une génération sur grand écran. De nombreuses surprises vous attendent le dimanche 4 décembre pour une journée exceptionnelle placée sous le signe des enfants dans votre cinéma ! Au programme, l’indémodable E.T., L’extraterrestre, qui raconte l’histoire d’une amitié entre un extraterrestre débarqué sur Terre par hasard et Eliott, un petit garçon de dix ans. Un grand classique à voir et revoir en famille pour faire rêver les plus petits et rappeler de beaux souvenirs aux plus grands ! Mais également deux films en avant-première : Le Chat Potté 2 : la dernière quête, film d’animation familial, qui sort au cinéma le 7 décembre prochain, et le film d’animation Pattie et la colère de Poséidon, attendu en salles le 25 janvier 2023. Cinémas participants à Paris : Gaumont Alésia

Gaumont Champs-Elysées

Gaumont Convention

Gaumont Les Fauvettes

Gaumont Parnasse

Gaumont Aquaboulevard

Pathé Beaugrenelle

Pathé La Villette

Pathé Opéra

Pathé Wepler Et en Ile-de-France : Pathé Levallois

Gaumont Disney Village

Gaumont Saint-Denis

Pathé Aéroville

Pathé Belle-Epine

Pathé Boulogne

Pathé Carré Sénart

Pathé Conflans

Pathé Dammarie

Pathé Massy

Pathé Quai d’Ivry Contact : https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/la-grande-journee-des-enfants-le-dimanche-4-decembre-dans-votre-cinema https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/la-grande-journee-des-enfants-le-dimanche-4-decembre-dans-votre-cinema

©DR/Le Chat Potté 2

