### Climat et environnement : Talence se jette à l’eau **La première Fête de l’eau aura lieu le samedi 11 juin dans le parc Peixotto. Les services de la Ville et leurs partenaires se sont réunis autour de la Maison du développement durable pour célébrer l’eau et présenter leurs actions.** Parmi les quatre éléments qui composent l’univers, l’eau est sans doute celui qui représente le mieux l’humanité et la planète Terre. Pour preuve, selon le Centre national de la recherches scientifique (CNRS), l’eau est le principal constituant du corps humain avec une quantité moyenne de 65 % de sa masse totale. Et celle que l’on appelle la planète bleue en est recouverte à 75 %, dont 97,5 % d’eau salée contre seulement 2,5 % d’eau douce. Pourtant, lorsque l’on parle d’eau aujourd’hui, on pense le plus souvent à l’eau potable, un enjeu majeur de la survie de l’humanité car elle est la base de la vie animale et végétale et de notre alimentation. Or, l’important changement climatique que nous connaissons modifie considérablement l’impact de l’eau dans nos vies et nécessite des ajustements profonds dans la gestion de cette ressource inestimable. **TALENCE ET L’EAU** À Talence comme ailleurs, l’eau est un enjeu fort sur de nombreux plans. Du point de vue de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, les inondations récurrentes et des débordements des réseaux entraînent des ruissellements importants qui dégradent les pelouses, les allées des parcs, etc. Du côté de la qualité de vie et de l’accès à l’eau potable, l’asséchement des cours d’eau en aval de la ville et la baisse du niveau des nappes phréatiques provoque la sur sollicitation des nappes profondes. Enfin, toutes les collectivités territoriales ont une responsabilité sociale et environnementale majeure dans la gestion de l’eau. C’est pourquoi la Ville de Talence a décidé de mener plusieurs actions concrètes. D’abord avec son plan d’urbanisme local et plus précisément le pacte PLUME qui a été étoffé avec un volet « eau » dès sa deuxième année d’existence. Mais aussi en s’engageant dans une démarche de désimperméabilisation des sols qui passe par la végétalisation de certains espaces et la conception d’aménagements avec le moins de surfaces imperméabilisées possibles. La commune en tient compte dans tous ses projets et a mis en place un certain nombre d’indicateurs de suivi. Dans le cadre du projet de réaménagement des places, la place Alcalá de Henarès va faire l’objet de mesures de températures, de potentiels des usages de l’eau et de pouvoir d’évapotranspiration des végétaux, dès le mois de juin 2022. Enfin, l’une de principales réponses concerne le volet pédagogique avec la diffusion de bonnes pratiques auprès des services et des habitants et la sensibilisation du grand public, notamment avec cette grande manifestation estivale pour mettre l’eau à l’honneur. **LE PACTE PLUME H2O** Dans le cadre de son projet de territoire pour un développement durable, la Ville a organisé des ateliers de concertation avec ses citoyens et des professionnels de l’eau et de la biodiversité. Ensemble, ils ont coconstruit le Pacte PLUME H2O, un projet d’aménagement et de développement durable autour de quatre axes majeurs : sensibilisation au changement climatique et aux bonnes pratiques, ➤ risques liés à l’eau, ➤ place de l’eau dans la biodiversité, ➤ eau et santé.

