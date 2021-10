Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA GRANDE IMPRO A LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA GRANDE IMPRO A LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse, 23 octobre 2021, Toulouse. LA GRANDE IMPRO A LA HALLE DE LA MACHINE 2021-10-23 – 2021-11-07 LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne Au programme: – Les Grands Agitateurs: Ils sont constructeurs, danseurs, comédiens, metteurs en scène, clowns, musiciens. Ils connaissent les machines comme leurs poches et sauront les actionner à la perfection, enfin on l’espère ! Les Grands Agitateurs ne se déplacent jamais seuls… Certains retrouveront dans le labyrinthe mécanique de la Halle, les machines qu’ils ont conçus (enfin, celles qu’ils pensent avoir créé). Les autres dévoileront des machines singulières comme La Machine à danser. – La Grande Impro accueillera également Mino Malan, directeur musical de La Machine qui concocte un week-end musical les 23 et 24 octobre avec l’orchestre d’harmonie de Léguevin. Rendez-vous pour des interludes musicaux le samedi 23 octobre de 14h à 18h et le dimanche 24 octobre de 12h à 17h. – Le week-end des 30 et 31 octobre, Polo Loridant, directeur des effets spéciaux de la Compagnie, réveillera la : mi engin forestier, mi pelle-araignée. La Menzimuck peut danser, dialoguer avec la grande Araignée ou le Minotaure et il lui arrive parfois de prendre dans son bras un Grand Agitateur. Et toujours: les Déjeuners des Petites Mécaniques, les Voyages en Minotaure, le Manège Carré Sénart, le Minotaure Café, la boutique-Librairie De nombreux rendez-vous viendront ponctuer ces vacances sous le signe de la Grande Impro : ateliers musicaux familiaux, apparition de la Machine à danser, déjeuners des Petites Mécaniques…

contact@halledelamachine.fr +33 5 32 10 89 07 http://www.halledelamachine.fr/

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran Ville Toulouse lieuville 43.57277#1.47805