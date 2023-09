La grande histoire de Bob le t-shirt Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Bob le T-shirt : quels sont ses secrets ? D’où vient-il ? Autant de mystères à découvrir pas à pas pour enfin reconstituer la grande histoire de Bob, de la culture du coton, à la fin de sa vie.

Le Lab Mobile propose

des ateliers pour éveiller les enfants à

la nature et à la protection de l’environnement par le jeu, la créativité et l’expérience. Nous souhaitons

donner aux enfants les clés pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent

et leur donner l’envie d’agir par des petits

gestes du quotidien.

Les enfants découvriront à travers cet atelier comment recycler et transformer leur T-shirt abîmé. A partir de chutes de

tissus, les enfants fabriqueront leur propre peluche, mascotte ou coussins…

Le lab mobile