**Deux ans après son ouverture, (re)découvrez la Grande Halle, témoin d’une riche histoire industrielle devenu « lieu infini » investi par le Wip, où s’inventent des initiatives entre économie, culture, environnement et solidarité.** Implantés en 1917 sur le plateau de Colombelles, au nord-est de Caen, les hauts fourneaux de la Société Métallurgique de Normandie (SMN) cessent définitivement leur activité en 1993. Dernier vestige de ce site gigantesque à côté de l’immense tour réfrigérante, la Grande Halle fait l’objet d’un projet de rénovation mené par Normandie Aménagement, et renait à l’automne 2019 en un « tiers-lieu » réunissant des acteurs du secteur culturel et de l’économie sociale et solidaire. En compagnie de Léa-Gabrielle Martin, membre de l’équipe du Wip, (re)découvrez ce lieu unique, symbole du patrimoine industriel local et objet d’une rénovation exemplaire pour y accueillir des pratiques d’avenir.

