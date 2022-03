La Grande Halle, lieu infini Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles Calvados Colombelles Deux ans après son ouverture, (re)découvrez la Grande Halle, témoin d’une riche histoire industrielle devenu « lieu infini » investi par le Wip, où s’inventent des initiatives entre économie, culture, environnement et solidarité.

Deux ans après son ouverture, (re)découvrez la Grande Halle, témoin d'une riche histoire industrielle devenu « lieu infini » investi par le Wip, où s'inventent des initiatives entre économie, culture, environnement et solidarité.

Plus d'informations sur le site de Chantiers communs.

