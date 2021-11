La grande, grosse, grasse carotte Bibliothèque Place des Fêtes, 11 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 11 décembre 2021

de 10h30 à 11h

Le samedi 11 décembre 2021

de 11h15 à 11h45

gratuit

Conte-randonnée par Katia Marlot

Un vieux et une vieille habitent une maison, dans un beau jardin au bord d’un lac. C’est un endroit paradisiaque et beaucoup d’animaux y vivent. Mais voilà, il n’y a rien à manger dans ce lieu. Tous les soirs le vieux, la vieille et les animaux s’endorment le ventre vide, et le coeur triste. Suite à un rêve, le vieux décide de planter une graine de carotte dans le jardin. Il en prend soin, l’arrose, l’encourage à pousser… Après quelques temps, la graine s’est transformée en une carotte, si grande, si grosse et si grasse qu’il est impossible de la retirer de terre. Alors tout le monde s’entraide pour déterrer la carotte. Le vieux, la vieille et tous les animaux arriveront-ils à partager une bonne soupe ?

Pour les tout-petits (séance de 10h30 à 11h) et les 3 – 6 ans (séance de 11h15 – 11h45).



