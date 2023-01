La grande, grosse, grasse carotte – Bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 11 mars 2023

de 16h00 à 16h30

. gratuit Réservation uniquement sur place ou par téléphone 01 55 43 25 25 sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque Il était une fois, un vieux et une vieille qui habitaient une maison, dans un beau jardin au bord d’un lac. C’était un endroit paradisiaque et beaucoup d’animaux y vivaient. Mais voilà, il n’y avait rien à manger dans ce lieu… Vous souhaitez connaître la suite ? Venez assister au spectacle à l’auditorium de la bibliothèque Buffon ! Un spectacle pour les 3-6 ans. Réservation uniquement sur place ou par téléphone 01 55 43 25 25 sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque. Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 01 55 43 25 25 https://www.facebook.com/BuffonCDML https://www.facebook.com/BuffonCDML

