La grande grève des mineurs Musée “Les mémoires de Cransac”, 14 mai 2022 20:30, Castelnau-de-Lévis.

Nuit des musées La grande grève des mineurs Musée “Les mémoires de Cransac” Samedi 14 mai, 20h30 Entrée gratuite.

Revivez la grande grève des mineurs !

A l’occasion du 60ème anniversaire de la grève de 1961/1962, venez assister à l’inauguration de l’exposition “Grève des mineurs de 1961/1962, 66 jours de lutte…ancrés dans la mémoire collective”, suivie d’une visite commentée par les membres de l’Association Les Amis de Cransac et d’un moment d’échanges.

Le musée Les Mémoires de Cransac a ouvert en 1996, grâce à la volonté d’habitants qui souhaitaient raconter leur histoire et l’évolution de la petite commune thermale en cité industrielle. Rénové en 2013, ce musée propose aujourd’hui trois récits :

* l’histoire de Cransac mise en scène par l’association Les Amis de Cransac,

* l’histoire de Cransac actualisée par un apport scientifique grâce au travail de recherche effectué dans le cadre de la rénovation,

* l’histoire de Cransac par l’artiste Joëlle Tuerlinckx, qui a créé une œuvre d’art contemporain, en hommage à l’histoire minière, et dont une partie des archives se situe dans le musée.

http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr

Free admission. Saturday 14 May, 20:30

The Museum Les Mémoires de Cransac opened in 1996, thanks to the will of residents who wanted to tell their story and the evolution of the small spa town into an industrial city. Renovated in 2013, the museum now offers three stories:

* the story of Cransac directed by the association Les Amis de Cransac,

* the history of Cransac updated with scientific input thanks to the research work carried out as part of the renovation,

* the history of Cransac by the artist Joëlle Tuerlinckx, who created a contemporary work of art, as a tribute to mining history, and part of the archive is located in the museum.

Con motivo del 60º aniversario de la huelga de 1961/1962, asistan a la inauguración de la exposición “Huelga de los mineros de 1961/1962, 66 días de lucha…anclados en la memoria colectiva”seguido de una visita comentada por los miembros de la Asociación Les Amis de Cransac y de un momento de intercambios.

Entrada gratuita. Sábado 14 mayo, 20:30

Place Jean Jaurès L’Envol, 12110 Cransac, Aveyron, Occitanie, France 81150 Castelnau-de-Lévis Occitanie