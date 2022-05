La grande grève des mineurs Musée “Les mémoires de Cransac” Castelnau-de-Lévis Catégories d’évènement: Castelnau-de-Lévis

le samedi 14 mai à 20:30

A l’occasion du 60ème anniversaire de la grève de 1961/1962, venez assister à l’inauguration de l’exposition “Grève des mineurs de 1961/1962, 66 jours de lutte…ancrés dans la mémoire collective”, suivie d’une visite commentée par les membres de l’Association Les Amis de Cransac et d’un moment d’échanges.

Entrée gratuite.

