« Faites » de la Bretagne – Pilerie d’piace 13 et 14 mai La Grande Frinière Plein tarif : 7 euros / tarif réduit pour les 17-12 ans : 3 euros / Gratuit : pour les – de 12 ans, les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur.

En partenariat avec les associations La Bouèze et Dastum Bretagne, Tiez Breiz organise une pilerie de place – bal trad’ à l’occasion de la Fête de la Bretagne. Cette fête permettra de réaliser un sol en terre battue grâce aux pas des danseurs, au cœur d’un magnifique corps de ferme manoir en bauge à La Grande Frinière – Cesson-Sévigné.

Au programme :

Retrouvez-nous dès 14h30 avec l’ouverture de l’exposition bilingue Gallo-Français sur la réhabilitation du bâti ancien et les ateliers pédagogiques dédiés à la construction en terre crue.

15 h Conférence sur le collectage du patrimoine avec Vincent Morel (Dastum), Philippe Bardel (Ecomusée de la Bintinais), Thérèse Dufour (collectrice), Pierrick Cordonnier (collecteur et accordéoniste)

16h Goûter à la ferme

18h Bal des familles / initation à la danse avec Le P’tit bal des queniaos

19H Pilerie de place – Bal trad’

Programmation artistique traditionnelle du Pays Rennais

Avec Corentin Le Doujet

Olivier Lepage

Amans Gaffier

Cédric Malaunais & Ivan Didier

Vincent Morel

Rozenn Salmon & Marc Lhermitte

Monika Väliste & Milena Leclere

Maëlle Gédouin

Elzéard Lebrun

Jean-Luc Revault & Ivan Rajalu

Jeanne Lemoine

Plein tarif : 7 euros tarif réduit : -18 ans et + de 12 ans : 5

Gratuit pour les personnes en situation de handicap et un accompagnateur et les -12 ans.

Restauration et buvette sur place dès 16h

La Grande Frinière 7 La Frinière 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne

Jessica Delot – La Bouèze / Mel Anduze – Tiez Breiz