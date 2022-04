La Grande Fouille de Rougemont Rougemont, 31 juillet 2022, Rougemont.

La Grande Fouille de Rougemont Rougemont

2022-07-31 – 2022-07-31

Rougemont Doubs

EUR 2 2 Organisée par le Comité Grande Fouille et d’autres associations.

La Grande Fouille a lieu le dernier dimanche de juillet de 6 à 18 heures, en 2022 elle aura lieu le dimanche 31 juillet. Elle est la plus grande brocante de l’Est de la France et aussi de la Franche-Comté.

Brocante et antiquités sont déballées par plus de 300 exposants (amateurs et professionnels) sur près de 3 kms d’étals dans les rues du centre-bourg.

Animations permanentes, spectacles, repas dansant en soirée animé par un DJ.

Buvettes et petite restauration toute la journée.

Navettes gratuites des parkings vers les entrées, consignes aux entrées et prêts de chariots pour vous aider.

Entrée 2 € / adulte donnant droit à la participation à la tombola (gratuit jusqu’à 14 ans).

Prix de l’emplacement (5 m par 2 m) 30€. Une caution de 30€ par emplacement sera demandée lors de l’inscription et rendue en milieu d’après-midi.

