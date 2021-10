La Grande Folie – San Salvador Trébeurden, 14 mai 2022, Trébeurden.

La Grande Folie – San Salvador 2022-05-14 21:00:00 – 2022-05-14

Trébeurden Côtes d’Armor

Comment un homme qui a décidé de se taire va mettre un peu plus d’une heure pour y arriver. Car on est venu pour l’écouter, alors il profite de ces oreilles tendues (et averties !) pour faire un dernier inventaire avant silence. Et c’est un flot saisissant de paroles, un défi permanent à la logique, un torrent de chausse-trappe verbaux, de cascades vertigineuses, passant, entre autres, des vieux à Proust, des pizzas avec ou sans câpres à l’imparfait du subjonctif, du suicide aux religions… Bref, philosophes et grammairiens n’y retrouveraient pas leurs petits, ou alors dans un drôle d’état ! Les spectateurs sont subjugués par ce magicien du verbe. Le public rit aux anges et en redemande. Roca nous bouscule et nous emporte dans son univers dont il est le seul dépositaire. On touche à la poésie, celle qui fait rire et qui pourtant nous donne à réfléchir. Une performance remplie d’intelligence et d’humour…

dernière mise à jour : 2021-10-19 par