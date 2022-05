La Grande fête du Livre pour la jeunesse : rencontre avec l’illustratrice Noémie Favart et atelier pop-up, 12 juillet 2022, .

La Grande fête du Livre pour la jeunesse : rencontre avec l’illustratrice Noémie Favart et atelier pop-up

2022-07-12 – 2022-07-12

La mairie de Lion-sur-Mer en partenariat avec l’Office de Tourisme de Caen la Mer vous propose une rencontre avec l’illustratrice Noémie Favart et un atelier pop-up.

Après avoir découvert l’univers de Noémie Favart qui vous lira une des histoires de Marcel et Odilon, tu pourras créer toi aussi ton petit jardin miniature en pop-up…

À mi-chemin entre l’album jeunesse et la bande dessinée, le livre fait la part belle à l’humour et aux émotions. Il met à l’honneur de merveilleux personnages qui aiment écouter la pluie chanter sous les tournesols, assister à la course annuelle de la Grande Laitue, et surtout faire la fête avec leurs amis. Trois délicieuses histoires d’amitié, pleines de fantaisie et de tendresse.

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 8 ans (max. 10 participant.e.s). Durée : 2h30.

Réservation à l’office de Tourisme de Caen la mer.

