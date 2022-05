La Grande fête du Livre pour la jeunesse avec Mathilde Brosset “La Caravane des animaux” Lion-sur-Mer, 29 juin 2022, Lion-sur-Mer.

La Grande fête du Livre pour la jeunesse avec Mathilde Brosset “La Caravane des animaux” Place du 18 juin 40 Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer

2022-06-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-29 17:00:00 17:00:00 Place du 18 juin 40 Bibliothèque Marcelle Corbin

Lion-sur-Mer Calvados

Pour inaugurer l’événement “Partir en livre” à Lion sur mer : une rencontre exceptionnelle avec l’illustratrice Mathilde Brosset et un atelier collage “La caravane des animaux”, d’après La ballade de Lino (ed. Versant Sud).

Lino est un voyageur. De village en village, il joue de la guitare et chante sa ballade en échange de quelques pièces ou d’un repas chaud. Sur sa route, il croise un poisson bulleur, trois moutons cascadeurs et deux punkettes caméléons qui deviendront ses camarades de route.

Durant cet atelier collage, les enfants créeront les nouveaux amis de Lino en réalisant des animaux humanoïdes qui viendront agrandir la joyeuse troupe.

Au programme : découpage, collage, assemblage pour un atelier créatif haut en couleurs.

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 6-8 ans (max. 10 participant.e.s). Durée : 2h30.

Sur réservation à l’office de Tourisme de Caen la mer, au bureau de Lion sur-Mer ou en ligne.

lion@caenlamer-tourisme.fr +33 2 61 53 60 02 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Place du 18 juin 40 Bibliothèque Marcelle Corbin Lion-sur-Mer

