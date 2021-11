Paris La Bellevilloise île de France, Paris LA GRANDE FÊTE DE PIECE DETACHEE La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LA GRANDE FÊTE DE PIECE DETACHEE La Bellevilloise, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 16h à 23h

gratuit

Pièce détachée vous donne rendez-vous le samedi 20 novembre à la Bellevilloise de 16 à 23 heures pour fêter en grande pompe son nouveau numéro consacré au couvre-chef ! Vous pourrez vous y procurer ce quatrième opus (ainsi que les précédents), rencontrer nos auteurices, admirer le travail des artistes ayant contribué à ce dernier numéro, mais aussi chiner de quoi vous rhabiller pour l’hiver dans l’espace friperies. En clôture de cette belle soirée, et pour le plaisir de vos oreilles, Glyc et Rest In Gale se produiront lors de showcases acoustiques. On espère vous y voir nombreux•ses, chapeauté•e•s ou non ! Événements -> Fête / Parade La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com https://www.facebook.com/events/1216029962245068 Événements -> Fête / Parade

Date complète :

2021-11-20T16:00:00+01:00_2021-11-20T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris