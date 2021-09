La Grande Fête Brigade d’Interventions Culturelles des Graves, 10 septembre 2021, Ayguemorte-les-Graves.

LA GRANDE FÊTE 2021 qui se déroulera à Ayguemorte les Graves les 10-11-12 SEPTEMBRE 2021. La Grande Fête est une manifestation GRATUITE ! Espiègle, elle se joue des codes de la fête de village pour proposer une programmation culturelle riche et pluridisciplinaire. Cette année nous vous proposons sous le grand CHAPITEAU, des concerts de MEZERG, la nouvelle coqueluche de la techno improvisée, JIM MURPLE MEMORIAL les vétérans du R&B Jamaicain, AÄLMA DILI et leur musique balkan spaguetti sauce piquante (avec des musiciens de Soviet Suprem et Bratch) ainsi que des fanfares avec MINIMUM FANFARE et CONTREBAND … Mais aussi des ARTS DE RUE avec DIDIER SUPER avec son spectacle de rue LES TÊTES DE VAINQUEURS, la Cie TOI D’ABORD de Toulouse et la Cie l’AURORE Et également du CINEMA PLEIN AIR, un repas solidaire, une course de CAISSE A SAVON présentée par PHILIPPE MAURICE des KLOUDBOX, un village associatif, une dictée et bien d’autres… Brigade d’Interventions Culturelles des Graves 20 avenue Général De Gaulle 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

