La Grande Fête Ayguemorte-les-Graves, 11 septembre 2021, Ayguemorte-les-Graves.

La Grande Fête 2021-09-11 – 2021-09-11

Ayguemorte-les-Graves Gironde Ayguemorte-les-Graves

9h – MARCHE NATURE en partenariat avec la Réserve Géologique de Saucats à la découverte du bocage ayguemortais /

10h à 12h -TEMPS FORT ASSOCIATIF avec une dizaine d’associations locales et de la CCM réunies autour du sports, des arts et de la culture avec ateliers et interventions prévues /

11h30 – JOGGING D’ECRITURE : La Grande DICTEE, ouverte à toutes et à tous. Pas de compétition, juste le plaisir des mots ! /

12h – CONCERT – MINIMUM FANFARE (balkan, jazz, groove) /

13h45 – ARTS DE LA RUE – Cie TOI D’ABORD, “Alors viens!” Place du monument aux morts /

15h – CONCERT – STRING SWING QUARTET (jazz Manouche, Swing) Place du monument aux morts /

16h30 – ARTS DE RUE – Cie L’AURORE, “Le Cerf au Sabot d’AL’AURORE, Cour de l’école Ayguemarine /

De 17h30 à 02h CONCERTS et ARTS DE RUE sous le grand chapiteau de la fête /

23h – FEUX D’ARTIFICES /

Buvette et restauration toute la journée.

+33 5 56 67 10 15

BIC des Graves

dernière mise à jour : 2021-08-28 par OT Montesquieu