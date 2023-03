La Grande Fête #4 Plaine des sports, 15 septembre 2023, Ayguemorte-les-Graves OT Montesquieu Ayguemorte-les-Graves.

La Grande Fête #4

58 Avenue du Général de Gaulle Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves Gironde

2023-09-15 18:30:00 – 2023-09-17

Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle

Ayguemorte-les-Graves

Gironde

Ayguemorte-les-Graves

La Grande Fête est de retour avec comme d’habitude une programmation riche et variée, mêlant cinéma plein air, fanfares, concerts musiques actuelles, arts de rue et cirque, fête foraine, ballade nature, village associatif ainsi que bien sur sa désormais traditionnelle course de caisse à savon du dimanche !

La programmation complète sera dévoilée le 14/05/23 à l’occasion du vide grenier festif de la BIC !

+33 6 99 18 16 11 BIC DES GRAVES

bic des graves

Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves

