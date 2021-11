Pinsaguel LA GRANDE FAMILLE Haute-Garonne, Pinsaguel NICOLAS PAUGAM LA GRANDE FAMILLE Pinsaguel Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pinsaguel

NICOLAS PAUGAM LA GRANDE FAMILLE, 26 novembre 2021 20:30, Pinsaguel. LA GRANDE FAMILLE.

Vendredi 26 novembre, 20h30 NICOLAS PAUGAM * Culture Aussi inattendu en chanson qu’un dromadaire dans la campagne française. Paugam fait partie de la scène souterraine française, de ces gens qui écrivent, produisent leur musique par leurs propres moyens, dans une indifférence relative et peu méritée (malgré un article enthousiaste dans Télérama l’année dernière, où Valérie Lehoux comparait sa voix à celle de Michel Legrand). Admirateur de Gombrowicz ou Francis Ponge, Paugam se montre capable de chansons aussi drôles que profondes à l’image de « Facile » qui parle de l’écriture, la composition d’une chanson, tout en antiphrases hyper satisfaites :

« chaque fois que je trouve un trésor je m’enorgueillis de si peu d’efforts, companero remplis donc mon verre, je rentre à la maison très fier »

Ce sera l’occasion pour nous de fêter la sortie de son nouvel album « Padre Padrone ». https://www.nicolaspaugam.com https://www.facebook.com/nicolas.paugam6/ https://www.instagram.com/nicopaugam/?hl=fr *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

* LA GRANDE FAMILLE 12 rue d’Andorre, 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne

05.34.53.27.43 Crédits :

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pinsaguel Autres Lieu LA GRANDE FAMILLE Adresse 12 rue d'Andorre, 31120 Pinsaguel Ville Pinsaguel lieuville LA GRANDE FAMILLE Pinsaguel