Finissage d’exposition linEAs avec Dj Davyd Vener et LMA Jeudi 11 mai, 19h00 La grande famille – Café Culturel Accès gratuit dans la limite des places disponibles. La Grande Famille : 05 34 53 27 43

En partenariat avec La Grande Famille – Café Culturel

19h : Finissage d’exposition « Nulle dies sine linea – linEAs » avec un dj set de Dj Davyd Vener.

Emilie et Arthur créent en 2022 le projet « linEAs » en mettant en commun leurs deux univers graphiques. « linEAs » symbolise ces lignes qui les unis. Parfois fines, ou plus larges, parfois droites ou plus tortueuses ; « linEAs » ce sont ces lignes sur lesquelles ils essaient de garder cet équilibre si intense et fragile qui les rassemble. Ensemble ils peignent des fresques, essentiellement à la bombe et en créant des pochoirs, dans lesquelles les lignes se rejoignent pour créer des espaces afin que les couleurs, les formes et les lettres prennent leurs places.

Finissage d’exposition en musique avec un dj set de Dj Davyd Vener. Davyd Vener évolue dans le monde du Hip hop. Il mixe et scratch dans des soirées dancefloor, festivals et Battles, proposant des thèmes musicaux riches et variés entre Old School, Funky & Club.

Site web : https://www.facebook.com/davyd.vener/?locale=fr_FR

https://soundcloud.com/dj-davyd-vener

21h : LMA

Maël Janvier, rap / Clément Bouyer, batterie et séquenceur / Martin Jaussan, basse et clavier

Véritable formation, LMA met le live et les textes au-devant de la scène. Deux musiciens accompagnent Maël qui écrit et rap sur des thèmes universels, des histoires vraies racontées à cœur ouvert et avec intensité.

Site web : https://www.facebook.com/LMAsolo/

https://www.youtube.com/watch?v=VUB1LdnSiRw

INFORMATIONS PRATIQUES

Conseil départemental de la Haute-Garonne

Accès gratuit dans la limite des places disponibles

La Grande Famille : 05 34 53 27 43

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T22:30:00+02:00

street art art visuel

Alvares Pictures / DR