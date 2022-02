La Grande Falaise Boulevard de la Grande Falaise 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

La Grande Falaise Boulevard de la Grande Falaise 44420 La turballe, 9 mars 2022, La turballe. La Grande Falaise

Boulevard de la Grande Falaise 44420 La turballe, le mercredi 9 mars à 14:00

C’est le réveil de la nature. Profitons pour partir sur les chemins des dunes, où une vie discrète explose. Observons-les de plus près, ces plantes typiques, pour en découvrir les secrets. Passons au bord des mares pour voir si les amphibiens on laissé des traces. N’hésitez pas, venez faire un petit pas sur la dune. Gratuit Informations et réservations : CPIE Loire Océane [http://www.cpie-loireoceane.com/events/](http://www.cpie-loireoceane.com/events/) 02 40 45 35 96 [contact@cpieoceane.com](mailto:contact@cpieoceane.com)

