Viens créer et animer ton chapiteau des merveilles ! A toi les découpages, collages et assemblages pour animer en volume ton petit cirque.

Inscription obligatoire

Des stages (trois séances de deux heures) pour les curieux qui veulent découvrir en profondeur les collections des musées, à travers des ateliers artistiques ou scientifiques ! Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

