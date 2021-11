Nantes Le Lieu Unique - (salon de lecture) Loire-Atlantique, Nantes La grande fabrique des courriers du coeur Le Lieu Unique – (salon de lecture) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

**Devenez rédacteur de la fabrique des courriers du cœur, une entreprise qui se charge de répondre aux petites annonces d’amour restées lettres mortes.** La dessinatrice Karine Bernadou réalisera en live les portraits robots des personnes décrites dans ces annonces tandis que le comédien David Humeau proposera une lecture publique des courriers issus de la fabrique. L’atelier d’écriture sera coanimé par Dominique Huet des éditions Pneumatiques. Devenez rédacteur de la grande fabrique des courriers du cœur ! Le Lieu Unique – (salon de lecture) 2 rue de la Biscuiterie 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

