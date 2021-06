La Grande Exposition du Fabriqué en France 2021 à l’Élysée Palais de l’Elysée, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

### Le Palais de l’Élysée accueillera les 3 et 4 juillet prochains la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France. **Initié par le Président de la République en janvier 2020, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française.** Ouvert au public et gratuit, l’événement a pour but d’inciter chacun – collectivités, distributeurs, entreprises et citoyens – à prendre sa part dans la dynamique engagée en faveur de notre souveraineté économique et de la transition écologique. 126 produits fabriqués en France et issus de tous les départements et territoires de métropole et d’Outre-mer feront ainsi leur entrée au Palais de l’Élysée, dans les jardins, les salons et la cour d’honneur. ### Très variés, ils illustrent la grande richesse des savoir-faire français. Objets du quotidien, spécialités locales, outils industriels ou innovations emblématiques, ils sont crées par des entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité. Chaque visiteur y retrouvera le produit ambassadeur de son département et découvrira en même temps tout ce que notre pays crée de meilleur, et qui fait notre fierté collective. **L’évènement est déjà complet.**

Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021

Palais de l'Elysée 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris



