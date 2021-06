La Grande Expo Biscoto La ferme du Buisson, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Noisiel.

Date et horaire exacts : Du 2 juillet au 1 août 2021 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 19h30

gratuit

Une grande expo pour faire connaissance avec « Biscoto, le journal comme pour les grands, en plus marrant » et les autrices et auteurs qui le préparent chaque mois. C’est aussi l’occasion de découvrir comment travaillent ces artistes de la bande dessinée et d’en apprendre plus sur la fabrication d’un journal !

La grande expo Biscoto met en lumière les créations des artistes tout en levant le voile sur leur travail : qui fait les bandes dessinées ? comment on fait une bande dessinée ? à quoi ressemble un atelier de dessinatrices et dessinateurs ? Comment on fait un journal ? En entrant dans les petites maisons du village Biscoto, vous saurez tout ! Et ce n’est pas tout : dans La grande expo Biscoto, on peut lire, regarder, se prendre en photo, jouer… et dessiner sa propre couverture de Biscoto.

Lancé en 2013, Biscoto est un journal de bande dessinée pour les enfants et préadolescents. Dans un esprit ludique, contemporain et indépendant (pas de pub dans Biscoto qui est une maison d’édition associative !), Biscoto soutient le travail de création de nombreux artistes débutant.e.s ou confirmé.e.s avec une exigence qui lui a valu le prix de la BD alternative à Angoulême en 2017.

La ferme du Buisson Allée de la ferme Noisiel 77186

Contact :La Ferme du Buisson 01 64 62 77 00 contact@lafermedubuisson.com https://www.lafermedubuisson.com/

