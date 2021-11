Montsûrs Montsûrs 53150, Montsûrs LA GRANDE EXPO 2021 Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: 53150

Montsûrs 53150 Montsûrs Comme chaque année, la MGM organise sa grande exposition collective. (2019 : 8 artistes – 2020 : 16 artistes – 2021 : 36 artistes européens). Au programme : peintures, photographies, gemmail ou encore sculptures. Vernissage le 2 décembre à 18h en présence des officiels, des artistes et du public. Cette exposition est dotée de prix aux artistes ; – Prix de la Ville de Montsûrs (achat d’une oeuvre)

– Prix Coup de Coeur Crédit Mutuel (chèque 300 €)

– Prix Géant des Beaux-Arts (Bon d’achat de 100 € )

– Prix de la MGM sculpture (chèque de 100 € aidé par le Crédit Agricole)

– Prix de la MGM peinture-photo (chèque de 100 € aidé par le Crédit Agricole)

– Prix du public Peinture-photo

