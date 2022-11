LA GRANDE ÉPOPÉE TEMPORELLE À MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2022-11-26

Hérault EUR 2 Viens découvrir l’histoire de la ville lors d’un voyage dans le temps immersif le samedi 26 novembre ! Le Samedi 26 Novembre 2022, à l’occasion de la SERD (Semaine Européenne de Réduction des Déchets) et l’anniversaire officiel de la ville de Montpellier, nous vous invitons à participer à notre Jeu de Piste : l’Epopée Temporelle ! Un véritable voyage dans le temps immersif, où vous serez amenés à résoudre 9 quêtes à travers les différentes époques traversées par Montpellier. Vous pourrez donc ainsi découvrir ou redécouvrir l’histoire de la ville, en présence de personnages emblématiques (les seigneurs Guilhem, Gui de Chauliac et Arnaud de Villeneuve, Saint Roch, l’évêque Maguelone, Louis XIV et bien d’autres) ! Et bien sûr, les participant.e.s seront également invité.e.s à ramasser un maximum de mégots de cigarette dans les différents lieux incontournables de la ville qu’ils parcourront. Acte 1: 9h30-12h

Acte 2: 13h-15h

Acte 3: 15h-17h Inscription par groupes de 4 à 6 personnes en scannant le QR code de l’affiche Quartier général: la place du marché aux fleurs De supers lots à gagner !

Participation aux frais 2€

+33 4 67 34 70 00

