Dégustation à la Grande Epicerie La Grande Epicerie Eugénie-les-Bains, 17 novembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

De 10h à 12h30 le vendredi 17 novembre dégustation de vins du Tursan de la Cave des Vignerons Landais au Panier d’Eugénie. Gratuit.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 12:30:00. EUR.

La Grande Epicerie

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 10am to 12:30pm on Friday November 17, wine tasting of Tursan wines from the Cave des Vignerons Landais at Le Panier d’Eugénie. Free

De 10:00 a 12:30 h, el viernes 17 de noviembre, degustación de vinos de Tursan de la Cave des Vignerons Landais en Le Panier d’Eugénie. Gratis

Von 10:00 bis 12:30 Uhr am Freitag, den 17. November Verkostung von Tursan-Weinen aus der Cave des Vignerons Landais im Panier d’Eugénie. Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Aire sur l’Adour