La Grande Dictée des Jeux Sur le Champ-de-Mars Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 14h00 à 18h00

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Cette année, un événement unique enflammera le Festival du Livre de Paris : la Grande Dictée des Jeux qui se déroulera sur le Champ-de-Mars à 100 jours de la cérémonie d’ouverture.

Une seule ambition : réunir une communauté intergénérationnelle de 2 550 personnes. Entre compétition, défi, camaraderie et célébration de la langue française, scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, adultes et séniors deviendront des athlètes de l’orthographe.

Autour d’auteurs contemporains renommés, de sportifs sélectionnés pour les Jeux Olympiques et de Rachid Santaki, notre maître de cérémonie, trois dictées issues de trois textes inédits répondront à la devise olympique : Citius, Altius et Fortius (plus vite, plus haut, plus fort).

Sous le label « Olympiade Culturelle », délivré par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la coordination de cette Grande Dictée des Jeux est millimétrée. Une heure top chrono ! Dix minutes pour s’échauffer. Vingt minutes pour dégainer stylo et marquer de sa plus belle plume les mots prononcés par les intervenants de renom. Vingt minutes d’autocorrection dirigée par Rachid Santaki. Il est temps de repérer ses fautes ! Enfin fini, les participants auront la satisfaction d’avoir concouru à cet événement.

Mais, que serait une compétition sans récompense ? Dans l’esprit de Coubertin, chaque participant repartira avec sa médaille originale frappée pour l’occasion. À ne pas oublier lors de sa sortie. Et à ne pas perdre, puisqu’elle servira d’entrée gratuite, le même jour au Grand Palais Éphémère.

3 dictées organisées dans l’après-midi :

Dictée 1 : 14h – 15h20

Dictée 2 : 15h20 – 16h40

Dictée 3 : 16h40 – 18h

Sur le Champ-de-Mars Face à la Tour Eiffel 75007

Contact : https://www.festivaldulivredeparis.fr/fr/la-grande-dictee-des-jeux

La grande dictée des Jeux