C’est le retour de la grande dictée de la francophonie à l’IFG : une nouvelle occasion de confronter votre subtile maîtrise de l’orthographe au texte inédit que l’Institut français du Gabon a concocté pour vous ! Tous les niveaux sont les bienvenus : concourez en catégorie selon votre âge et tentez de remporter les lots magnifiques mis en jeu. Envoyez votre nom, prénom, âge et numéro de téléphone à l’adresse : [inscriptionifg@gmail.com](mailto:inscriptionifg@gmail.com) avant le 24 mars à minuit. C’est le retour de la grande dictée de la francophonie à l’IFG : une nouvelle occasion de confronter votre subtile maîtrise de l’orthographe au texte inédit. Institut français du Gabon Boulevard triomphal, libreville, Gabon Libreville, boulevard triomphal

