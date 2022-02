la grande dictée – 3ème édition association franco arménienne d’Angers Avrillé Catégories d’évènement: Avrillé

la grande dictée – 3ème édition association franco arménienne d’Angers, 19 mars 2022, Avrillé. la grande dictée – 3ème édition

association franco arménienne d’Angers, le samedi 19 mars à 14:30

organisation d’une dictée autour de la thématique proposée cette année. lecture du texte, rédaction et correction via un projecteur différents lots remis aux participants et lauréats diplôme pour toutes et tous

places limitées – priorité aux adhérents et membres de l’association

Dis-moi Dix mots association franco arménienne d’Angers 2 rue des oiseaux 49240 avrillé Avrillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T18:00:00

