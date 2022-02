La Grande Course du Grand Paris Express Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint-Denis EUR 25 25 Venez rejoindre la foulée humaine qui gomme le clivage Paris/Banlieue. Une course à pied ouverte à toutes et tous, qui relie l’historique Place de la République au mythique Stade de France ! https://www.stadefrance.com/fr/billetterie/la-grande-course-du-grand-paris-express Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis

dernière mise à jour : 2021-10-20 par Office de Tourisme Plaine commune grand Paris

