La Grande course de trottinettes de Toulouse Allées Jean-Jaurès, 26 septembre 2021, Toulouse.

La Grande course de trottinettes de Toulouse

Allées Jean-Jaurès, le dimanche 26 septembre à 09:30

### La plus grande course de trottinettes de France arrive à Toulouse ! **Un pour tous, tous contre le cancer ! Aidons la recherche contre les cancers pédiatriques** Après 7 éditions sur les quais de Bordeaux et plus de 75 000 € récoltés au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques, la plus grande course de trottinettes de France arrive sur Toulouse. Rendez-vous le dimanche 26 septembre, pour tous les enfants entre 6 et 10 ans, sur les allées Jean-Jaurès, au pied de l’imposante statue de Paul Riquet, pour trottiner contre le cancer. Au programme, une course de 250 m aller, 250 m retour, dans la partie centrale des ramblas toulousaines, où les participants seront classés par classes d’âge. Une cape de super héros, des tee-shirts offerts par les partenaires, et une médaille seront distribuées gratuitement à chaque enfant. Les parents pourront eux aussi trottiner, lors de la course des Trotti-mamans ou Trotti-papas ! Retrouvez également tout au long de la matinée, les animations des partenaires au Trotti-village. Grâce aux dons des partenaires de cette course, tous les bénéfices seront reversés par l’association Nire Laguna Thomas, à la [Ligue contre le cancer 31](http://www.liguecancer31.fr) qui lutte contre les cancers pédiatriques. ### Association Nire Laguna Thomas Thomas Sibé est à l’initiative de la grande Course de Trottinettes de Bordeaux. Alors qu’il menait un combat difficile contre le cancer, il a souhaité s’engager dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Malheureusement, il est emporté par son cancer en 2014. C’est alors qu’est née l’association Nire Laguna Thomas (mon ami Thomas en basque) pour participer à l’avancée de la recherche et à l’accompagnement des enfants malades. Aujourd’hui, avec le concours de l’agence événementielle Le Paradis C’est Ici, son fils Guillaume Sibé continue de récolter des fonds pour aider la recherche contre les cancers pédiatriques. ![]() ### Plus d’infos [Site de la grande course de trottinettes ](https://www.lagrandecoursedetrottinettes.fr) ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 26 septembre de 9h30 à 13h30. * Pour les enfants de 6 à 10 ans. * Inscription gratuite et renseignements auprès de l’agence [Le Paradis C’est Ici](https://www.lpci-events.fr) au 05 57 22 33 18. * Le trotti-village constitué de la tente accueil, d’une tente restauration tenue par les bénévoles de l’association Nire Laguna Thomas, et des tentes partenaires qui organisent des animations.

Course gratuite sur inscription obligatoire

Sports

Allées Jean-Jaurès Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T13:30:00