La Grande course de trottinettes #8 Maison Ecocitoyenne, 11 septembre 2021, Bordeaux.

Depuis maintenant plus de 7 ans, La Grande Course de Trottinettes de Bordeaux, est devenue au fil des années la plus grande course de trottinettes de France. Avec 70 enfants à ses débuts et aujourd’hui avec près de 500 petits trottineurs accompagnés de leurs parents, cette course de trottinettes est organisée **pour la recherche contre les cancers pédiatriques avec la Ligue contre le cancer Gironde**. Grâce aux dons des entreprises ( les enfants âgés de 6 à 10 ans courrent sous les couleurs des entreprises partenaires avec une cape de super héros ), plus de 120 000 euros de dons ont été récoltés au fil des années. _La 8e édition bordelaise aura lieu le samedi 11 septembre 2021, nous attendons nos petits « trottineurs » avec leurs parents qui pourront également participer à la désormais célèbre course des Trotti-mamans et des Trotti-papas sans oublier la course des Trottichous ( moins de 5 ans, certains sont sur la ligne de départ à 3ans…) et tout ça dans notre superbe trotti-village !_ Au fil des années des entreprises qui s’adressent particulièrement aux enfants comme CACOLAC, JOUECLUB, NAMAKI, JORDAN, ABRACODABRA, KANGOUROU KIDS, INTERSPORTS… ont rejoint l’association.

La plus grande course de trottinettes de France est bordelaise !

Maison Ecocitoyenne Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T16:30:00