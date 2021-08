Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LA GRANDE COURSE DE TROTINETTES Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LA GRANDE COURSE DE TROTINETTES Toulouse, 26 septembre 2021, Toulouse. LA GRANDE COURSE DE TROTINETTES 2021-09-26 09:30:00 – 2021-09-26 RAMBLAS (ALLEES JEAN JAURES) Allées Jean Jaurès

Toulouse Haute-Garonne Cette course de trottinettes est ouverte gratuitement aux enfants de 6 à 10 ans.

L’objectif reste le même: récolter de l’argent afin de lutter contre les cancer pédiatriques.

Cette course est devenue la plus grande course de trottinettes de France ! Direction la Ville Rose et les allées Jean-Jaurès, au pied de l’imposante statue de Paul Riquet, pour trottiner ensemble contre le cancer. La Grande Course de Trottinettes s’exporte et arrive pour la première fois à Toulouse sur les allées Jean Jaurès !

Cette course est devenue la plus grande course de trottinettes de France ! Direction la Ville Rose et les allées Jean-Jaurès, au pied de l'imposante statue de Paul Riquet, pour trottiner ensemble contre le cancer.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse RAMBLAS (ALLEES JEAN JAURES) Allées Jean Jaurès Ville Toulouse lieuville 43.60748#1.45149