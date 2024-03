La grande course au fromage en breton + visite du cinéma Cinéma Even Lesneven, samedi 9 mars 2024.

La grande course au fromage en breton + visite du cinéma Cinéma Even Lesneven Finistère

Moyens et longs métrages d’animation en breton au Cinéma Even

Synopsis du film « La grande course au fromage » Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant.

Il y a la possibilité de visiter le cinéma après la séance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:00:00

fin : 2024-03-09 15:30:00

Cinéma Even 18 Rue Alsace Lorraine

Lesneven 29260 Finistère Bretagne tiarvroleon@gmail.com

L’événement La grande course au fromage en breton + visite du cinéma Lesneven a été mis à jour le 2024-02-24 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne