LA GRANDE CÔTE, PAYSAGE SOUS INFLUENCE

LA GRANDE CÔTE, PAYSAGE SOUS INFLUENCE, 6 septembre 2022, . LA GRANDE CÔTE, PAYSAGE SOUS INFLUENCE

2022-09-06 – 2022-09-06 La Grande Côte du Pouliguen, souvent appelée côte sauvage par son aspect naturel et découpé, vous fera faire le plein d’émotions lors de cette sortie. De paysages grandioses en grottes mystérieuses, vous comprendrez ses fragilités et la nécessité de préserver ce milieu.

Sortie pédestre destinée à un public familiale.

Réservations par téléphone ou mail La Grande Côte du Pouliguen, souvent appelée côte sauvage par son aspect naturel et découpé, vous fera faire le plein d’émotions lors de cette sortie. De paysages grandioses en grottes mystérieuses, vous comprendrez ses fragilités et la nécessité de préserver ce milieu.

Sortie pédestre destinée à un public familiale.

Réservations par téléphone ou mail dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville