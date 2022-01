La Grande Conférence « L’humour peut il sauver le monde ? » Plaine d’Euratechnologies, 19 janvier 2022, Lille.

Plaine d’Euratechnologies, le mercredi 19 janvier à 19:00

Mercredi 02 février à 19h00 ————————— à Euratechnologies, Lille ### Programme et intervenants : * **François Rollin**, acteur, humoriste et scénariste, “Sauvons l’humour et l’humour sauvera le monde!” * Les effets du rire sur notre cerveau avec **Sylvie Chokron**, Directrice de Recherche au CNRS et neuropsychologue * **Roukiata Ouedraogo**, humoriste et chroniqueuse, “Faites l’humour pas la guerre” * L’humour pour réinterpréter l’Histoire et écrire le futur différemment, avec **Gordon Zola**, auteur de « 1984 2.0 », également l’auteur de l’Humour pour les Nuls. * **Clément Viktorovitch**, docteur en science politique, prof de rhétorique à Sciences Po, chroniqueur sur France Info et auteur du Pouvoir Rhétorique, aux éditions du Seuil, “Le pouvoir de l’humour dans l’art de la rhétorique (politique mais pas que !) … Vous ne prendrez plus jamais la parole de la même façon !” * **Bill François**, vainqueur du grand oral de France 2, docteur en physique et comédien nous propose son grand talk de clôture ! Le 13 janvier 2021, Elon Musk a tweeté “Legalize comedy”. Pourquoi Elon a-t-il dit cela ? La comédie et le rire seraient-ils aussi dangereux que la beuh ? Serait-il temps de légaliser le rire ? De lui attribuer enfin ses lettres de noblesse et de le hisser au rang d’art majeur ? D’admettre qu’il a un pouvoir incroyable sur nos cerveaux ? De reconnaître que le rire est indispensable à nos vies, sans quoi on ne pourrait décemment plus supporter personne ? D’avouer que, sans rire, l’ironie nous sauve quotidiennement de la déprime (effets scientifiquement prouvés*) ? Que si la bien-pensance gagne chaque jour du terrain, l’humour est notre dernier espoir d’échappatoire critique, de recul sur nous-mêmes ! A l’ère des selfies, tout le monde sait jouer du personal branding, mais plus personne n’accepte de voir la réalité en face. Le futur nous paraît inquiétant et sombre, mais il faut dire que la science-fiction nous dépeint rarement un futur enviable. Va-t-on tous finir comme dans Blade Runner, ou comme dans ce film de 1973, Soleil Vert, vous vous souvenez ? Ce film où les personnes âgées qui mouraient étaient transformées en biscuits pour nourrir les vivants ? La dystopie…Peut-on espérer un autre futur que celui-ci ? Si l’humour pouvait faire de chacun de nous des Elon Musk, serions-nous sauvés ? La question est ouverte… Retrouvez-nous le mercredi 2 février 2022 à 20h à Euratechnologies, nous aurons toute la soirée pour y répondre ensemble (en toute modestie et sans obligation de résultat) et après ça vous ne pourrez plus dire que vous êtes en panne… d’inspiration pour avoir des idées géniales !

À LILLARIOUS, on propose d’en débattre ! Prenez part à un grand rendez-vous d’échange et de débat sur la place de l’humour dans la société, dans l’entreprise et son évolution dans le futur !

Plaine d'Euratechnologies Place Pierre de Saintignon Lille



