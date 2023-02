LA GRANDE CONFÉRENCE Humour World Tour LILLE GRAND PALAIS, 8 février 2023, LILLE.

LA GRANDE CONFÉRENCE Humour World Tour LILLE GRAND PALAIS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-02-08 19:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SILENT PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-012322) présente : ce spectacle. L’an dernier, vous avez été nombreux à assister à la première soirée de conférence Lillarious qui répondait à cette grande question : “L’humour peut-il sauver le monde?” Maintenant que vous savez que le monde sera sauvé grâce au rire, il est temps de partir à la découverte de tous les humours du monde ! Pour comprendre une culture et un pays, quoi de plus subtil et profond que de comprendre son humour, savoir de quoi les autres peuples rient ? De quoi rit-on de l’autre côté de la Méditerranée ? Quels sont les sujets tabous en Russie ? Peut-on vraiment faire des blagues sur la Chine sans en payer les conséquences ? L’humour peut-il rapprocher des ethnies qui se haïssent au Congo ? Y a-t-il une culture européenne de l’humour ? Réservations PMR : 07 68 06 30 83 LA GRANDE CONFÉRENCE Humour World Tour EUR22.0 22.0 euros

LILLE GRAND PALAIS LILLE 1 Boulevard des Cités Unies 59000

