La Grande Conférence Eco

Palais des Congrès, le lundi 31 janvier à 18:00

Parce qu’il n’y a pas d’économie performante sans anticipation, la CCI du pays d’Arles sait adopter, en toutes circonstances, une posture offensive pour apporter au monde économique du territoire les moyens et les opportunités indispensables à son développement dans un monde en profonde et rapide mutation. C’est pourquoi, notre maison de l’entreprise et de l’économie entend se mobiliser dans une conjoncture toujours difficile pour activer les leviers d’aide à la décision et assurer la croissance des entreprises car elles sont au cœur de ses actions. Pour marquer le lancement de leur mandature, **le Président Stéphane PAGLIA et les membres de la CCI du Pays d’Arles vous invitent à suivre en direct à la Grande Conférence Eco** animée par Elsa CHARBIT **le Lundi 31 janvier 2022 dès 18h30 sur arles.cci.fr & nos réseaux sociaux,** avec les interventions de : Nicolas BOUZOU – Économiste et essayiste français, directeur du cabinet de conseil Asterès et président des Rencontres de l’Avenir de Saint-Raphaël, directeur d’études au sein du MBA Law & Management de l’Université de Paris II Assas. Il est éditorialiste à L’Express, sur Europe 1 et LCI. Il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages dont le très remarqué La Comédie (In)humaine écrit avec Julia de Funès et le dernier, publié en mars 2021 aux éditions XO, Homo Sanitas. Il a été élevé au rang de Chevalier National de l’Ordre du Mérite par décret du Président de la République pendant la crise de la Covid-19. Sylvie BRUNEL – Ecrivain, agrégée de géographie, docteur en économie, professeur à Sorbonne Université, ancienne présidente d’Action contre la Faim, chroniqueuse au 28 minutes d’Arte et au quotidien Sud-Ouest, auteur de nombreux ouvrages consacrés au développement durable et à la sécurité alimentaire, ainsi que romancière. Derniers livres publiés : Pourquoi les paysans vont sauver le monde (Harper Collins, 2021) et de Camargue, Crin-Blanc et ses légendes (Nevicata, 2019), ainsi que Manuel de guérison à l’usage des femmes (Albin Michel, 2021). Depuis 2002, Sylvie BRUNEL est également Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

VisioConférence

avec les interventions de Nicolas Bouzou & Sylvie Brunel à suivre sur arles.cci.fr

Palais des Congrès Avenue de la 1ère Division de la France Libre 13200 Arles Arles Barriol Bouches-du-Rhône



