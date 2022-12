La grande conférence de Julien Vidal Germaine Germaine Germaine Catégories d’évènement: Germaine

2022-12-17 18:00:00 – 2022-12-17 19:30:00

Utopies vivantes

la conférence de Julien Vidal Auteur du livre « Le changement commence par moi. » *

Sa conférence faite au Marché de Noël de Strasbourg sera retransmise en direct au Cerf à 3 pattes le vendredi 16 décembre de 18h à 19h30. La grande conférence de Julien Vidal

Utopies vivantes

Utopies vivantes

la conférence de Julien Vidal Auteur du livre « Le changement commence par moi. » * cerfa3pattes@gmail.com https://le-cerf-a-3-pattes.fr/ Le cerf à 3 pattes 3 Rue du Pré Michaux Germaine

