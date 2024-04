La Grande Conférence Place d’armes Cuisery, dimanche 14 avril 2024.

La Grande Conférence Place d’armes Cuisery Saône-et-Loire

Tu chantes comme une casserole, disait me grand-mère

Trois conférencières un peu obsessionnelles présentent leur travail de recherche sur la chanson traditionnelle bourguignonne. Portées par leur objet d’étude, elles se passionnent pour un tralala, un quart de ton ou un numéro d’inventaire. Au fil du spectacle, elles se surprennent à interpréter ce répertoire, et la poésie qui se dégage malgré elles de ces chansons les fait sortir du cadre, et la conférence s’emballe au profit des rires du Public ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Place d’armes Le Palace

Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie-cuisery@wanadoo.fr

