MARCU DANS SUPER SYMPA – Marcus dans Super sympa LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE Paris, 1 mars 2024, Paris.

Vous ne connaissez pas Marcus ? Pour ce nouveau spectacle je serai mignon, adorable et complaisant. Je serai le chantre du politiquement correct, mon spectacle sera la quintessence de la bienveillance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la politique ou la religion, c’est fini ce temps-là, aujourd’hui on rit des calamars et des coquelicots !Je vous propose un humour doux, sucré, parfumé à l’eau de rose. Vous entrerez dans le spectacle comme dans un bain moussant, s’en suivra une succession de vannes complaisantes qui ne feront de mal à personne et si ne serait-ce qu’une virgule vous déplaît, signalez-le moi et je vous présenterai mes plus plates excuses.Cette fois c’est décidé, je serai Super Sympa. – Marcus -Auteur : MarcusArtiste : MarcusMetteur en scène : Marcus

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:00

LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE 40 RUE DE CLICHY 75009 Paris 75